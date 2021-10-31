Олена Темнікова ледь не стала жертвою зґвалтування.

Російська співачка Олена Темнікова на YouTube-шоу "Свєта навколо світу" розповіла, що з дитинства мріяла стати артисткою. Коли дівчині було 17 років вона приїхала в Москву на запрошення якогось продюсера, який обіцяв дівчині блискучу кар'єру.

Тоді Темнікова дуже серйозно до цього поставилася, зібрала свої речі і рвонула підкорювати столицю РФ. Ось тільки, коли вона приїхала, цей продюсер її не зустрів. Зірка згадала, що тоді йому подзвонила і почула у відповідь, що вона приїхала невчасно, оскільки він одружений.

Але Темнікова переконала "продюсера" заселити її в готель. Там же дівчина розговорилася з адміністратором готелю, яка розповіла їй, що "продюсер" часто до них приводить неповнолітніх дівчат.

Читайте такожРозповніла Ані Лорак показала тіло в бікіні (фото)"Загалом, він педофілом виявився. Мені 17, але, повірте, я виглядала і поводилася так, як ніби мені 12. Уявляєш, як це не цілованій дівчинці попастися в лапи такого павука?",- сказала зірка.

Також вона додала, що після цього інциденту "продюсер" ще деякий час намагався погрожувати їй, але вона ігнорувала таку його поведінку.

Хто така Олена Темнікова

Олена Темнікова - російська співачка і автор пісень. Колишня учасниця групи Serebro. Музичну кар'єру почала в 2003 році після того, як посіла третє місце в другому сезоні музичного шоу талантів "Фабрика зірок". Пізніше Темнікова пішла в сольне плавання і встигла випустити вже п'ять музичних альбомів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич