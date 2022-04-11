Серед них є і Алла Пугачова.

Якщо більшість росіян мовчать про війну в Україні або у відкриту її підтримують, то є і ті, хто ще 24 лютого закликав зупинити кровопролиття в нашій країні. Але, оскільки в Росії немає свободи слова, ці артисти можуть поплатитися за засудження війни в Україні.

Ймовірно тому вони вирішили переїхати за кордон, прикриваючись простою відпусткою, йдеться в сюжеті "Сніданок з 1+1".

Алла Пугачова і Максим Галкін

З першого дня вторгнення Росії в Україну Галкін засудив путінський режим і закликав зупинити війну в нашій країні. Сама Пугачова поки не висловилася з цього приводу. Але незабаром вони зібрали своїх дітей і поїхали до Ізраїлю.

"Канікули, відпустка і лікування не вважаються еміграцією", - сказала Пугачова.

При цьому шанувальники впевнені, що зіркове подружжя втекло з Росії саме через війну в Україні. Також Галкін повідомив, що не буде поки вести свої соцмережі, бо у нього немає ні моральних, ні фізичних сил на це.

Джиган

Російський репер Джиган родом з Одеси також полетів до Ізраїлю нібито у відпустку. При цьому в мережі жартують, що артист з прізвищем Вейнштейн явно шукав прихисток в Ізраїлі. Варто відзначити, що Джиган мовчить про війну в Україні.

Іван Ургант

Якщо раніше в Росії жоден концерт не обходився без Івана Урганта, то зараз його позбавили всякої роботи. Насамперед закрили його шоу "Вечірній Ургант", а все тому що 24 лютого він написав антивоєнний пост: "Страх і біль. Ні війні". Після таких слів йому довелося покинути Росію і на невизначений термін перебратися до Ізраїлю. Пізніше він таки повернувся в Росію. У ЗМІ є інформація про те, що Ургант хоче продати там своє майно і виїхати світ за очі.

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