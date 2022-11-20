Після 24 лютого зірка TikTok не озвучував свою позицію щодо війни в Україні.

Російський блогер Даня Мілохін, на якого в TikTok підписані понад 17 мільйонів людей, заспівав гімн України. Ролик з'явився в росЗМІ. На відео Мілохін, який втік в США, намагається співати державний гімн з українцем Артуром Бабичем. Зазначимо, що Бабич також мовчить про війну на території рідної країни. Він посміявся над тим, як Мілохін вимовляє українські слова.

Бабич спробував перекласти дані Мілохіну перші рядки гімну, а також попросив його вимовити слова, якими перевіряють українців - "паляниця", "несенітниця" і "Укрзалізниця". У блогера це вийшло тільки з російським акцентом.

"Не минуло й тижня з втечі дані Мілохіна в США, а він вже заспівав гімн України і почав вивчати мову під час своїх стрімів з другом і колегою Артуром Бабичем", – прокоментували пропагандистські ЗМІ даний ролик.

Відео дня

Зазначимо, у січні 2022 року TikTok-блогер Даня Мілохін намагався потрапити в Україну, але його не пустили. Після 24 лютого він жив і працював в Росії, і тільки відносно недавно відправився в США.

Нагадаємо, путініст Кіркоров визвірився на російську телеведучу і пригрозив розправою.

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