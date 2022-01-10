Російського тіктокера зупинили на кордоні.

9 січня російський тіктокер Даня Мілохін поскаржився на те, що прикордонники не пустили його в Україну. Тоді він сказав, що його вважають "ворогом" України.

Зараз же Державна прикордонна служба України пояснила, що тіктокера не пустили в нашу країну, оскільки причина його візиту була непереконливою.

Читайте такожВідома російська співачка показалася в купальнику після зменшення грудей"Він прилетів рейсом зі Стамбула і під час контролю не зміг підтвердити прикордонникам цілі свого перебування в Україні. У спілкуванні росіянин зазначав, що начебто їде з приватним візитом для відпочинку. Однак це не переконало прикордонників і його повернули у зворотному напрямку", - пояснило джерело в коментарі "Обозревателю".

Крім того, якщо стане відомо про відвідування Мілохіним Крим, то він і зовсім може отримати заборону на в'їзд в Україну на кілька років.

Хто такий Даня Мілохін

Даня Мілохін - російський тіктокер, реп-виконавець, музикант і відеоблогер. У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6-е місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.

У 16 років він пристрастився до наркотиків, пізніше залежність йому вдалося побороти.

17 вересня 2020 року вийшов кліп на пісню "Дико тусим", яку Мілохін записав разом з Миколою Басковим.

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