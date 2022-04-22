Концерт гурту повинен був відбутися в Тюмені.

Російський гурт "ДДТ" відмовився від концерту в Тюмені через намальований напередодні в залі символ війни в Україні "Z".

Спочатку гурт хотів змінити локацію виступу, але їм не вдалося так швидко знайти майданчик. Тому їм довелося скасувати концерт.

Зазначимо, соліст гурту Юрій Шевчук в інтерв'ю Олександру Плющеву на YouTube розповів, що він проти війни в Україні. Крім того, на своїх концертах Шевчук часто запитує у шанувальників, хто з них "проти" війни.

"Це величезна біда, трагедія. Все інше меркне перед цим", - сказав музикант.

До слова, гурт "ДДТ" був заснований в 1980 році в Уфі. Лідер гурту, автор більшості пісень і єдиний беззмінний учасник - Юрій Шевчук.

Основною тематикою творчості гурту та її лідера Шевчука є громадянсько-патріотична лірика, заклик до морального самовдосконалення, відмови від насильства та подолання ненависті, а також соціальна сатира та протест.

Нагадаємо, гурт "Крихітка" присвятив пісню звільненим від окупантів містам.

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