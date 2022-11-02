Внучка російської зірки Алла Пугачової, 10-річна Клавдія Земцова, заговорила російською мовою і викликала гнів на свою адресу.
Відомо, що дівчинка майстерно володіє англійською мовою, тому вона нею не тільки може розмовляти, а й думати. А ось російською мовою Клава гірше розмовляє.
Так, мама дівчинки Крістіна Орбакайте оприлюднила у своїх соцмережах ролик з Клавою, де та говорить рідною мовою. Однак після хвилі хейту на адресу дочки співачка видалила пост.
Що пишуть фоловери
- "Дівчинка взагалі російською мовою не володіє"
- "Ого, зрозуміло, яка мова в будинку Крістіни ходова"
- "Краще б вона взагалі мовчала, мої вуха це другий раз не переживуть"
Крістіна Орбакайте: позиція щодо війни в Україні
Поки Алла Пугачова разом з дітьми і чоловіком поїхала до Ізраїлю, Орбакайте відсиджується в Америці разом зі своїм сином і дочкою. Однак з 24 лютого вона ні слова не сказала про повномасштабне російське вторгнення.
Більш того, вона засвітилася в одній з програм на російському ТБ в якості члена журі. До слова, учасниця цього шоу вкрала пісню української співачки Тіни Кароль.