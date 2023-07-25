Актор поки ніяк не коментує цю інформацію.

Представники російської групи "ЯМОРЕ" не припиняють поширювати фейки про голлівудську зірку Джонні Деппа. Вони повідомили, що вже нібито призначена дата його візиту в Росію.

За їхніми словами, актор приїде в країну-агресора 10 листопада, а вже 12 листопада нібито запише спільний трек з маловідомою групою.

"Минулого тижня був відеодзвінок з командою Джонні Деппа. Дата, коли планується приїзд – 10 листопада, запис треку – 12 листопада і в наступні вихідні", – видав представник російської групи.

Відео дня

Варто відзначити, що раніше команда Джонні Деппа спростувала цю інформацію. Директор кінокомпанії Деппа і його помічник Стівен Дойтерс повідомив, що Росія поширює фейки і ніякого візиту актора в цю країну не планується.

Крім того, пропагандисти розганяли нібито звернення Деппа до росіян, в якому він говорив, що вони скоро побачаться. Але насправді цей ролик був знятий для глобального релізу фільму "Фаворитка".

Нагадаємо, Джонні Депп потрапив до лікарні. Його знайшли в непритомному стані в номері готелю. Колеги відразу ж викликали "швидку допомогу". Є припущення, що актор міг перебувати під впливом заборонених препаратів.

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