Його знайшли в номері готелю.

Американський актор і музикант Джонні Депп потрапив до лікарні в Будапешті. Як повідомляє видання Blikk, у групи Hollywood Vampires мав відбутися виступ в Угорщині, проте його довелося скасувати.

Журналісти повідомляють, що Депп не з'явився на саундчек. Учасники групи занервували і почали шукати Деппа. Його знайшли в готельному номері без свідомості.

Колеги Деппа викликали "швидку допомогу", артиста госпіталізували. Що саме стало причиною його поганого самопочуття напевно невідомо, проте інсайдер видання припускає, що Депп міг перебувати під забороненими препаратами.

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"Ми так багато чули, що Депп занадто багато тусувався, він навіть не міг вийти з готелю. Ми також чули, що йому викликали лікаря, щоб перевірити чи не було в його організмі чогось забороненого", - говорить інсайдер.

Скандал з Джонні Деппом

Нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація, що восени 2023 року Депп приїде в Росію, щоб знятися в кліпі групи "ЯМОРЕ". Пізніше в мережі з'явилося відео, де Джонні звертається до росіян і каже, що вони скоро побачаться.

Сам актор ніяк не коментував цю інформацію, проте у його команді заявили, що це все фейки.

"Це був ролик, зроблений для глобального релізу фільму. І ніяких візитів до Росії не буде", - зазначив директор кінокомпанії Джонні Деппа і його помічник Стівен Дойтерс.

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