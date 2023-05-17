За її словами, він служить Богу і Росії.

Російська співачка Віка Циганова всіляко підтримує злочинний режим Кремля, як, власне, і її чоловік, продюсер і актор Борис Циганов.

Вони всіляко оспівують президента РФ Володимира Путіна і вірять в "непереможну" Росію. Однак таку підтримку країні-агресору вони надають тільки на словах.

Наприклад, 59-річний Борис Циганов не хоче їхати на фронт. Його позицію розділяє і дружина.

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До слова, 9 травня пропагандистка Циганова опублікувала пост в Instagram, в якому зізналася в любові Росії і народу.

"З такими прекрасними спортсменами і з такими піснями як "Катюша", "Козаки", "Приходьте в мій дім", "Я люблю тебе, Росія" ми готові звернути будь-які гори і перемагати завжди. І будемо перемагати", - написала співачка.

У коментарях під постом у Циганової запитали, чому її чоловік не піде добровольцем.

"Язиком працювати будь-який мастак, а ділом довести?"- додала підписниця.

На що співачка дала досить дивну відповідь: "Ви хочете, щоб він загинув? Та ні, він ще служить Богу і Росії".

Нагадаємо, як зірка 90-х Віка Циганова стала кремлівською пропагандисткою, щоб повернутися на сцену.

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