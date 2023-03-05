Артистка повернулася на сцену після багаторічної перерви, щоб бути "рупором Кремля".

З початком повномасштабної війни багато зірок відразу продемонстрували свою позицію. Віка Циганова - співачка, яка не тільки стала поплічником Путіна, але ще і використовувала вбивства мирних українців у своїх корисливих цілях - щоб повернутися на велику сцену і нагадати про себе публіці.

У сюжеті телеканалу FreeДом розповіли про те, чим зараз Циганова заробляє собі на життя.

Хто така Віка Циганова

Радянська і російська співачка, актриса, композитор родом з Хабаровська. Багато років тому вона прославилася тим, що виступала разом з культовим шансоньє Михайлом Кругом, писала пісні, проте потім майже 30-річна пауза змусила шанувальників забути ім'я Вікторії Циганової. Повернулася на сцену вона з початком повномасштабної війни, очевидно, почавши працювати пропагандистською "на ставку".

Співачка настільки перейнялася кремлівською ідеологією, що протягом останнього року регулярно разом зі своїм чоловіком-композитором випускає патріотичні "шедеври", оспівуючи війну і російських окупантів. Наприклад, нещодавно вона випустила так званий "гімн" для ПВК "Вагнер". За словами Циганової, тепер цей хіт слухають всі "захисники" на фронті - "захисниками" недозірка називає російських солдат, які прийшли на українську землю вбивати і гвалтувати.

"Ідея народилася, тому що Вагнер дуже добре воює. Пригожин (бізнесмен, засновник ПВК "Вагнер", - ред.) написав, що класна пісня", - прокоментувала Віка в своєму інтерв'ю.

Крім пісень Циганова відвідує ток-шоу і програми, де поширює пропагандистські наративи за методичками Кремля. Наприклад, в одній з таких програм артистка сказала:

"Ми ж воюємо не з Україною. Це взагалі релігійна війна. Це сатана відкрив свою пащу. Ось цей Люцифер ... це і є Хаймарси. Бог війни керує цим усім. Війна йде релігійна. Росія - православна країна. Нам оголошено війну реальну. Зараз триває "священна військова операція".

Російська зірка заявляє, що українців (а особливо українських дітей) потрібно рятувати, і каже, що сама готова займатися "порятунком".

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