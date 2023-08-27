За словами продюсера, співачка поїхала за кордон.

Російський продюсер Ілля Сагліані заявив, що українська співачка Софія Ротару з початку повномасштабної війни живе з сином у Європі. За його словами, артистка купила нерухомість в Італії.

Він додав, що нерухомість Ротару в Москві зараз закрита, а в цей час вона придбала не одну квартиру в Італії.

"Нам розповіли, що у Ротару на даний момент вже не один об'єкт нерухомості за кордоном. А квартира в Москві стоїть закрита. Навряд чи хтось із колег артистки в Москві з патріотичною позицією буде зв'язуватися і допомагати їй з продажем житла. Продати його буде проблематично", – сказав продюсер в коментарі росЗМІ.

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Крім того, пропагандистське видання Kp.ru повідомляє, що в Москві у Ротару є квартира, що нараховує 120 квадратних метрів. В середньому на ринку нерухомості такі апартаменти коштують 60 мільйонів рублів.

Чи буде продавати Ротару московську нерухомість - невідомо. При цьому є чутки, що вона хоче переписати цю квартиру на свою помічницю.

Раніше стало відомо, який зараз вигляд має Софія Ротару, яка з початку повномасштабної війни відкрито не висловила свою позицію, а лише реагує на обстріли українських міст.

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