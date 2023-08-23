Вона опублікувала "історію" в Instagram.

Легендарна українська співачка Софія Ротару вкрай рідко "з'являється" у своїх соціальних мережах. Вона перестала публікувати фотографії, проте реагує на масовані обстріли наших міст.

Хоч найчастіше вона і небагатослівна, її реакція на події в рідній Україні зрозуміла - вона засуджує кровопролитну війну і підтримує українців.

Так, вона вийшла на зв'язок з шанувальниками і сьогодні, 23 серпня, в День прапора України. Ротару, як завжди, не стала нічого говорити, а лише опублікувала в інста-сторіз синьо-жовтий прапор на тлі блакитного неба.

Відео дня

Варто відзначити, що близькі до співачки люди неодноразово говорили, що вона вважає себе аполітичною, тому і мовчить про війну в Україні.

Більш того, нещодавно Лайма Вайкуле розповіла, що на першому місці у її колеги - сім'я, а все інше її не цікавить. Нібито саме з цієї ж причини Ротару відмовилася виступити на фестивалі на підтримку рідної країни, який проходив в цьому році в Юрмалі.

Однак навіть після цього співачка відреагувала на ракетний удар по Чернігову. Вона опублікувала розбите серце на тлі руїн в результаті обстрілу.

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