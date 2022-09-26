17-річний Валерій страждає аутизмом.

Російські ЗМІ повідомили, що 17-річний син композитора Костянтина Меладзе невиліковно хворий. Юнак Валерій страждає від аутизму, який у нього діагностували ще в три роки.

Відзначається, що до трьох років хлопчик нормально розвивався, вчився ходити, говорити, адекватно поводитися в оточенні інших людей. Але в три роки він почав втрачати навички мови, що і спровокувало занепокоєння у його батьків - Костянтина Меладзе і його колишньої дружини Яни Сум.

"Це був розстріл, після якого тобі сказали жити далі. Це важке захворювання, воно ніяк не лікується, а тільки коригується. Йдеться про важку форму аутизму у нашого малюка. Таких дітей навчати можна, але тих, хто зіткнувся з подібною проблемою, пробирає почуття страху, безпорадності і сорому", - цитують Яну Сум росЗМІ.

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Особисте життя Костянтина Меладзе

Перша дружина - Яна Олександрівна Сум. Одруження подружжя відбулося 22 липня 1994 року. 20 серпня 2013 року стало відомо, що Костянтин Меладзе і його дружина Яна через 19 років спільного життя прийняли рішення про розлучення, після чого Меладзе переїхав з Києва до Москви.

Діти - дочки Аліса і Лія і син Валерій - залишилися з матір'ю в Києві, і Меладзе продовжує про них піклуватися.

23 жовтня 2015 року в Форте-дей-Мармі був зареєстрований шлюб Костянтина Меладзе з Вірою Брежнєвою, з якою він перебував у стосунках з 2005 року.

Плітки навколо Костянтина Меладзе

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Костянтин Меладзе жодного разу не висловився про війну. При цьому його дружина Віра Брежнєва стала на бік України і навіть переїхала до Польщі, де допомагала українським біженцям.

На тлі цієї ситуації в ЗМІ почали з'являтися чутки про розлучення Меладзе і Брежнєвої. Так, ЗМІ з відсиланням на блогершу масово пишуть про те, що Брежнєва і Меладзе офіційно розірвали свій шлюб ще влітку 2022 року.

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