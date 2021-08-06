Співачка Оля Полякова на честь Дня народження своєї мами показала її фото. Вигляд 59-річної жінки вразив фанатів. Мама зірки здається дуже молодою.
Поздоровлення та фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Також Оля Полякова показала і свого вітчима. Проте більшість компліментів отримала саме красуня-мама співачки.
"Мамочко, з днем народження! Будь здорова і дуже щаслива, енергійна і рухлива! Ти люба всіма нами і своїм чоловіком, ти надихаєш мене, і даєш надію, що після 60 життя ще є і воно сповнене радощів і задоволень! Ура" – написала Полякова, звертаючись до мами.
Жінці виповнюється 59 років. Але вік для неї - лише цифра. Мама Полякової приголомшливо виглядає і здається значно молодшою. Стильна зачіска, стриманий макіяж та модне вбрання - Світлана Полякова зовсім не схожа на бабусю.
"Розкішна жінка", "вона ще вам фору дасть", "яка молода та красива", "це бомба", - написали фанати, вражені виглядом мами Полякової.
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