Переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко побувала в Афінах, де дала концерт. На сцені вона з'явилася з українським прапором і переспівала легендарну під час війни пісню "Ой у лузі червона калина...". Її зірка виконала грецькою мовою. Відеоролик був опублікований на її сторінці в Instagram.
Виступ пройшов під час благодійного концерту. Шанувальники були здивовані таким виступом Руслани. Глядачі підтримали її гучними оплесками.
Реакція соцмереж
- "Слава Україні"
- "Це було до сліз..."
- "Ми були на концерті! Це чудово!"
- "Вам браво! Неймовірно!"
- "Дякую за ваш виступ!"
Зазначимо, Руслана, як і багато українських артистів, зараз підтримує свою країну на культурному фронті. Вона їздить по світу і дає благодійні концерти, розповідає правду про звірства російських окупантів в Україні, збирає гроші для допомоги військовим і постраждалим від бойових дій мирним жителям.
Наприклад, нещодавно вона побувала в США. Там співачка закликала всіх українців, які перебувають у США, звертати увагу американської влади на війну. Також Руслана відвідала мітинг на підтримку України біля Білого дому.
Нагадаємо, Руслана показала, який вигляд має розбита росіянами Бородянка.