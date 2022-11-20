Артистка дала концерт в Афінах. На сцену вона вийшла з українським прапором.

Переможниця "Євробачення-2004" Руслана Лижичко побувала в Афінах, де дала концерт. На сцені вона з'явилася з українським прапором і переспівала легендарну під час війни пісню "Ой у лузі червона калина...". Її зірка виконала грецькою мовою. Відеоролик був опублікований на її сторінці в Instagram.

Виступ пройшов під час благодійного концерту. Шанувальники були здивовані таким виступом Руслани. Глядачі підтримали її гучними оплесками.

Реакція соцмереж

"Слава Україні"

"Це було до сліз..."

"Ми були на концерті! Це чудово!"

"Вам браво! Неймовірно!"

"Дякую за ваш виступ!"

Зазначимо, Руслана, як і багато українських артистів, зараз підтримує свою країну на культурному фронті. Вона їздить по світу і дає благодійні концерти, розповідає правду про звірства російських окупантів в Україні, збирає гроші для допомоги військовим і постраждалим від бойових дій мирним жителям.

Відео дня

Наприклад, нещодавно вона побувала в США. Там співачка закликала всіх українців, які перебувають у США, звертати увагу американської влади на війну. Також Руслана відвідала мітинг на підтримку України біля Білого дому.

Нагадаємо, Руслана показала, який вигляд має розбита росіянами Бородянка.

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