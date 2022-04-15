Співачка поспілкувалася з переселенкою, яка втекла з гарячої точки.

Українська співачка і волонтер Руслана Лижичко відвідала притулок для переселенців у Львівській області. Там знаменитість зустрілася з пенсіонеркою Валентиною, яка не змогла стримати сліз, дякуючи українським військовим.

Відеоролик Руслана опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, що пенсіонерка Валентина Антонівна ледве стримує сльози, дякуючи артистці за приїзд. Також жінка подякувала українським військовим за те, що захищають свою країну, і сказала, що українці - непереможний народ.

"Вчорашня випадкова, а може і невипадкова, зустріч з Валентиною дуже сильно запала мені в серце. Путінські раби-орки вирішили звільнити українців від свободи вибору бути українцем. Ця літня жінка - одна з тих, кого окупанти хотіли "звільнити", зате вона звертається до Збройних Сил України з вдячністю і непохитною вірою в нашу перемогу. Будучи таким волелюбним народом, у нас є тільки один вибір і один шлях – перемога", - висловилася Руслана.

Нагадаємо, популярний російський актор, якого глядачі знають по ролі Сан Санича в комедійному серіалі "Свати", Олександр Феклістов звернувся до українських колег зі словами солідарності через війну,

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