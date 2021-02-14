Українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос опублікувала в Instagram фотографію зі святкування дня народження своєї подруги.
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На знімку дівчина постала в сукні з квітковим принтом і глибоким декольте. На голові у неї був вінок, а в руці вона тримала ананас. Поруч з Сантою позувала і сама подруга, яка постала в чорній сукні і також з ананасом в руках. Фото вийшло дуже яскраве і радісне.
"Санта, як картина, яку можна повісити вдома", "Ви нереальна красуня", "Яка цікава жінка", "Дівчата, ви прекрасні", - пишуть фанати.
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