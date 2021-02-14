Співачка показала фото з дня народження своєї подруги.

Українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос опублікувала в Instagram фотографію зі святкування дня народження своєї подруги.

Читайте також39-річна Віра Брежнєва "засвітила" ідеальний прес (фото)

На знімку дівчина постала в сукні з квітковим принтом і глибоким декольте. На голові у неї був вінок, а в руці вона тримала ананас. Поруч з Сантою позувала і сама подруга, яка постала в чорній сукні і також з ананасом в руках. Фото вийшло дуже яскраве і радісне.

"Санта, як картина, яку можна повісити вдома", "Ви нереальна красуня", "Яка цікава жінка", "Дівчата, ви прекрасні", - пишуть фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич