Як заявив актор, він ніколи в житті не вживав марихуану і ніколи б не погодився її рекламувати, ні за які гроші.

Британський комедійний актор, режисер, кінопродюсер і письменник Саша Барон Коен подав позов проти американської компанії Solar Therapeutics, що спеціалізується на продажу медичної марихуани.

Справа в тому, що компанія розмістила на рекламі своєї продукції зображення Бората Сагдієва, вигаданого казахстанського журналіста, роль якого у фільмі "Борат" зіграв Коен. Як повідомляє The Hollywood Reporter, в позові, поданому до суду штату Массачусетс, британський актор звинувачує Solar Therapeutics в порушенні авторських прав і незаконній рекламі. Позивач хоче отримати від відповідача компенсацію збитку в розмірі не менше $9 млн.

Як заявив актор, він ніколи в житті не вживав марихуану і ніколи б не погодився її рекламувати, ні за які гроші. На думку адвоката Коена, Solar Therapeutics ризикнула піти на цей крок, вважаючи, мабуть, що актор ніколи не побачить цей рекламний щит. Адвокат підкреслив, що його підзахисний не вважає марихуану "здоровим вибором" і ніколи не буде її рекламувати у Великобританії або США, щоб "не підірвати довіру до себе як актора і серйозного громадського діяча".

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Крім того, в позові наголошується, що Коен "народився в ортодоксальній єврейській родині, він ревний іудей і пишається своєю культурною спадщиною. Він не хоче бути втягнутим в запеклі суперечки в ортодоксальному єврейському співтоваристві про те, чи дозволяють єврейські традиції, звичаї і правила вживати марихуану".

Компанія-відповідач поки не прокоментувала цю ситуацію, передає kommersant.

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Автор: Іван Бойко