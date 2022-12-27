Дівчина травмувала око.

Українська блогерка Саша Бо показалася перед шанувальниками з розсіченою повікою і розповіла, що виною тому її кішка.

За словами дівчини, вихованець вночі випадково стрибнув на її обличчя і кігтем зачепив око. Саша прокинулася від ріжучого болю. Як вона сказала, у неї в очах тоді свічки засвітилися.

"Ми спали з собаками, і Соня, вона ж важить 3,5 кілограмів, вирішила пограти в граціозну лань, і вирішила з подушки перестрибнути на ноги. Але вона трохи промахнулася і відскочила від мого обличчя. Тобто вона з усієї сили відскочила, лапками зачепила, нігтями розсікла і пішла спати. Я встаю, не розумію, що відбувається, а вона дивиться на мене і моргає. Ось таке буває", - поділилася блогерка.

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Хто така Саша Бо

Саша Бо - блогер-мільйонник. Дівчина здобула справжню популярність після скандального розлучення з Ігорем Пустовітом. Тоді вони облили один одного тонною бруду.

Нещодавно вона знову вийшла заміж за свого однокурсника Платона Тарнавського. Вони живуть разом з дітьми Саші від шлюбу з Ігорем.

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