Її чоловіком став стоматолог Платон Тарнавський.

Українська блогерка Саша Бо, яка здобула популярність завдяки скандальному розлученню з Ігорем Пустовітом, знову вийшла заміж. Вона нетривалий час зустрічалася з Платоном Тарнавським, після чого він їй освідчився.

3 вересня пара офіційно одружилася. Саша поділилася з шанувальниками в Instagram весільними фото, на яких позує в білій лаконічній міні-сукні і стильних прикрасах. А для букета нареченої вона вибрала білі півонії. Платон же постав у костюмі.

"Офіційно Тарнавська", - підписала фото Саша Бо.

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Про те, що пара готується до весілля стало відомо ще в квітні 2022 року. Тоді блогерка показала каблучку на заручини, яку їй і вручив стоматолог Тарнавський. Дівчина неодноразово говорила, що поруч з Платоном відчуває себе маленькою дівчинкою.

Нагадаємо, Саша Бо шість років була одружена з блогером Ігорем Пустовітом. У шлюбі у них народилося двоє синів. У минулому році пара оголосила про розлучення. Вони дали кілька інтерв'ю, в яких вивернули всю брудну білизну. Вони облили один одного брудом, тому сказати, що вони розлучилися полюбовно - не можна.

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