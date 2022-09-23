Через три десятки років деякі головні герої майже не змінилися, а деяких - зовсім не впізнати.

Рейчел, Моніка, Фібі, Джоуї, Чендлер і Росс – ці імена знайомі практично кожному. Перший сезон американського телесеріалу "Друзі" вийшов в далекому 1994 році і миттєво закохав в себе мільйони глядачів. Жарти з серіалу досі популярні, а герої стали справжніми легендами. Розповідаємо, який вигляд актори, які виконали головні ролі, мають сьогодні, через майже тридцять років.

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Дженніфер Еністон

Дивлячись на її фото складається враження, ніби для неї цих років і не було. Зірка абсолютно не змінилася з часів зйомок культового серіалу: має блискучій вигляд, є затребуваною телезіркою, активно веде свій блог в Instagram.

Кортні Кокс

Зараз знаменитості 58 років. У період завершення зйомок "Друзів" вона захопилася уколами краси, щоб омолодити своє обличчя, про що згодом дуже пошкодувала. Роки знадобилися Кортні, щоб навчитися приймати процес старіння.

Мабуть, це вийшло дуже навіть ефективно, адже зараз вона на фото має дуже свіжий і спортивний вигляд. Кокс веде активний спосіб життя і продовжує зніматися.

Ліза Кудроу

Ще одна героїня, яка, здається, знайшла якесь зілля проти старіння. Вона все така ж чарівна і смішна, якою постала перед глядачами в культовому серіалі. Кудроу час від часу знімається в кіно.

Метт Леблан

Актор досі користується популярністю, його запрошують в різні проекти. Кілька років він навіть вів популярне у всьому світі шоу Top Gear. Попри те, що роки все таки дають про себе знати, він все такий же улюбленець жінок.

Меттью Перрі

Ще за часів серіалу "Друзі" у нього почалися проблеми з алкоголем і наркотиками. В одному зі своїх інтерв'ю Меттью Перрі зізнався, що кілька сезонів серіалу просто не пам'ятає.

Численні спроби пройти курс лікування від залежності таки допомогли, проте помилки молодості дають про себе знати - Перрі виглядає сильно старше своїх колег по знімальному майданчику.

Девід Швіммер

Після ролі в культовому серіалі Швіммер продовжував зніматися, проте ще довго залишався заручником ролі Росса. Зараз він працює на ТБ, займає активну життєву позицію і займається благодійністю. Девід Швіммер заснував фонд, який допомагає жертвам згвалтування повернутися до нормального життя і отримати кваліфіковану допомогу.

Нагадаємо, що стало з головною героїнею культового серіалу "Рабиня Ізаура" через 50 років після прем'єри.

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