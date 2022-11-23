Вперше за довгий час Примадонна вийшла в світ в компанії свого чоловіка. Раніше Максим Галкін перебував на гастролях.

Алла Пугачова і Максим Галкін вперше за довгий час удвох вийшли у світ. Раніше призаний в РФ іноагентом комік давав концерти по світу в рамках гастрольного туру. Зараз подружня пара відвідала виставу "Бережіть ваші обличчя" в Ізраїлі. Відео звідти публікують росЗМІ.

Після закінчення вистави Примадонна вийшла до шанувальників. Глядачі включили пісню "Миллион алых роз" і хором стали її співати. Побачивши це, Алла Борисівна спочатку знімала на телефон, а потім почала плакати. Шанувальники аплодували знаменитості.

На захід Пугачова одягла чорну сукню вільного крою. Волосся було зав'язане в хвіст.

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Як Алла Пугачова і Максим Галкін підтримують Україну

Російський гуморист виступив проти війни ще 24 лютого. Після цього він неодноразово розповідав у своєму блозі про те, як Росія бомбить мирні міста України. Алла Пугачова довгий час мовчала, але коли Галкіна восени цього року визнали "іноагентом", вона звернулася до кремлівської влади з проханням і її включити в цей список, оскільки вона солідарна зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, 73-річна Алла Пугачова вразила стрункістю на концерті російської співачки.

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