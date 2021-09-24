Користувачів збентежив зріст та волосся Гаррі.

Користувачі США та Британії досі коментують у мережі обкладинку британського видання TIME з принцом Гаррі та Меган Маркл, які у вересні потрапили у топ 100 найвпливовіших людей планети за версією журналу.

Твіт TIME з обкладинкою, на якій Гаррі прихилився на плече Меган, був опублікований ще минулого тижня. Проте пристрасті у коментарях за найдотепнішу заувагу тривають досі.

Так, користувачів збентежив зріст та волосся Гаррі, оскільки в реальному житті у принца вже з’явилась залисина. На відредагованому фото видання у Гаррі – густа шевелюра.

Дехто нагадав, який вигляд має реальна зачіска герцога Сассекського.

У коментарях виданню закидали допотопний фотошоп і невдало підібрану цитату. Хтось узагалі не погодився, що пара має вплив у світі.

Просто катаюся по підлозі… Сміюсь і катаюся. Тут вимальовано максимум.

Не зрозуміла, вже відростили волосся?

Сміюся, не можу. Я бачу нарцисичну королеву з пальчиковим собакою. Немає нічого красивого і радісного, просто рекламний хід.

Не можна відрізнити фотошоп та аерографію від справжніх людей?

На цьому фото є щось дивне, особливо його обличчя.

Я не можу повірити, що журнал такого рівня обрав такі погано відредаговані фото для обкладинки й статті.

Коли я дивлюся на цей портрет, моя перша думка: де перебуває Гаррі? Вона домінує над усім пейзажем. Здається, що він тільки тінь. Практично повністю відфотошоплений. Куди поділась чарівна усмішка?

Що курили автори/редактори, коли публікували ці цитати? Чи чули вони, яка це маячня? Незручно для всіх учасників.

Яка дивна світлина… Ніби Гаррі одного зросту з Меган. Він нахиляється?

Гаррі, що сталося?

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Автор: Віолетта Орлова