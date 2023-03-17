Він заявив, що його син не розуміє, що відбувається в Україні.

Український шоумен Андрій Джеджула розповів, що припинив спілкування з 14-річним сином від співачки Санти Дімопулос через різні політичні погляди. За його словами, екс-дружина відвезла сина за кордон, навіть не запитавши у нього дозволу.

У програмі "ЖВЛ" Джеджула зазначив, що дитина не розуміє, що відбувається у неї на батьківщині.

"Зараз деякий час не зідзвонююся з сином. У нас є принципові розбіжності з деяких питань політичного характеру. Я йому нагадую просто, що вони з мамою виїхали майже в перший день повномасштабної війни. І вони навіть не уявляють, що таке жити тут", - сказав Джеджула.

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Він додав, що люди, які залишилися в Україні, не скаржаться на своє життя. А ті, хто виїхали за кордон, не показують фотографії з дорогих пляжів. Ймовірно, шоумен натякнув не тільки на Дімопулос, але і ще на одну свою колишню дружину - Юлію Леус, яка разом з їхньою дочкою Аделін також поїхала за кордон.

"Ніхто зі мною не радився жодного разу. У мене є своя думка з цього приводу", - додав шоумен.

Особисте життя Джеджули

У 2006 році він познайомився з Сантою Дімопулос, через два роки у них народився син Даніель. Однак у 2010 році стало відомо про їхній розрив.

Через шість років він познайомився з дівчиною Юлією. У 2017 році вони одружилися, але вже через два роки розлучилися. Цікаво, що через півроку вони вирішили знову зійтися, тому зіграли друге весілля. Але і цей шлюб довго не протримався.

Нагадаємо, раніше Джеджула звинуватив колишню дружину у брехні і поскаржився на заборону спілкування з дитиною.

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