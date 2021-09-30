Ліза Зайцева довго не наважувалася піти від чоловіка-тирана.

Українська актриса Ліза Зайцева, відома за ролями в мелодраматичних серіалах, зізналася, що жила з тираном.

Виявляється, ще до весілля чоловік почав її бити. Але тоді дівчина знаходила йому безліч виправдань, бо дуже любила. За її словами, він міг її штовхнути, що вона падала, а іноді навіть доходило до того, що він бив її ногами.

"Ти боїшся близьким розповісти щось погане, тому що його перестануть любити. Його перестануть бачити таким, яким ти його бачиш. Показуєш іншим, тому як... все одно я його дуже сильно любила і бачила в ньому багато хорошого", - розповіла артистка.

Читайте такожНедовго сумувала: росіянка Волочкова показала нового бойфренда (фото)Ліза зізналася, що весь цей період жила в сильному страху, який буквально сковував її. Вийти з цих відносин їй допоміг психотерапевт, який сказав їй, що одного разу чоловік може її просто знищити.

Тоді зірка серіалів пішла від чоловіка-тирана без копійки грошей. Більш того, тоді у неї були борги, які вона насилу віддавала. І тільки через рік вона зважилася подати на розлучення, оскільки якийсь час екс-чоловік її переслідував. За словами актриси, шлюборозлучний процес і поділ майна триває досі.

Хто така Ліза Зайцева

Ліза з дитинства була відмінницею. Школу вона закінчила із золотою медаллю, а театральний університет - з червоним дипломом. Популярність їй принесли ролі в таких українських серіалах як "Люся Інтерн", "Поговори з нею", "Клан ювелірів", "Любов із закритими очима", "Довга дорога до щастя".

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Автор: Діана Могилєвич