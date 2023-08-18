У їхніх стосунках була криза.

Блогерка Катерина Репяхова поділилася з шанувальниками історією своєї сім'ї зі співаком Віктором Павліком. Виявляється, у них був період, коли вони розлучалися.

Кілька років тому пара могла раз і назавжди розійтися, проте їм вистачило мудрості і терпіння, щоб зберегти стосунки. До того ж у них маленький син Міша, який, швидше за все, теж стримував пару від остаточного розриву.

Під час кризи у стосунках з чоловіком Репяхова поїхала в Черкаси на концерт Тіни Кароль. Вона зізнається, що слухала пісню "Више облаков" і не могла стримати сліз.

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"Ми розходилися з Віктором Павліком, коли я була в Черкасах на концерті у Тіни Кароль. Слухала пісню "Више облаков" і думала, що це про нас. І що це справді кінець нашої історії. Сильно плакала весь концерт", - поділилася Репяхова.

Історія стосунків Віктора Павліка та Катерини Репяхової

Катя була фанаткою Павліка. Вона їздила за ним по багатьох містах і не пропускала жодного його виступу. Вона не залишилася непоміченою. У 2020 році Павлік і Репяхова одружилися. У шлюбі у них народився син Михайло, у якого є проблеми зі здоров'ям.

Незважаючи на всі проблеми, помітно, що пара дуже щаслива разом.

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