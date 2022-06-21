18-річний Ксав'є Олександр Маск вже подав відповідні документи.

18-річний син Ілона Маска Ксав'є Олександр вирішив змінити стать. Відомо, що він вже подав відповідні документи до суду. Таке рішення він прийняв у квітні цього року.

Про це повідомляє видання New York Post. Крім того, хлопчик хоче відмовитися від прізвища свого відомого на весь світ батька. Так він хоче розірвати всі зв'язки з Ілоном Маском. Ксав'є Олександр планує взяти прізвище своєї матері.

У соціальній мережі Twitter опубліковані знімки документів спадкоємця мільярдера. Повідомляється, що він подав їх в окрузі Лос-Анджелеса.

"Я вже давно не живу зі своїм біологічним батьком і не хочу бути будь-яким чином пов'язаним з ним", - зазначив хлопець.

Тепер він прагне до того, щоб його визнали жінкою і називали Вівіан Дженна Вілсон.

Зазначимо, Ксав'є Олександр - син Ілона Маска і його першої дружини Джастіни Вілсон. Подружжя розлучилося в 2008 році після восьми років шлюбу.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск передав українським розвідникам термінали Starlink.

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