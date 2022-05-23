Ірина Горова розкрила подробиці сварки.

Український продюсер Ірина Горова в перші дні війни вивезла дітей за кордон. Пізніше вона зважилася повернутися до Києва, але одна.

Але її син Андрій Потапенко занадто близько до серця сприйняв цю ситуацію і заявив, що мама його зрадила. А все тому, що він теж хотів в Україну, але повертатися йому небезпечно.

"Він дуже хоче повернутися додому. Ні дня у Андрія не було ні депресії, ні страху, хоча він все бачив. І коли він дізнався, що я їду до Києва, він говорив: "Як ти могла? Ти мене кинула", - сказала Горова в програмі "Слава+".

Також Горова додала, що влітку обов'язково забере сина до Києва, але ненадовго. Вони разом проведуть невеликі канікули, а потім він знову відправиться в Європу на навчання.

Нагадаємо, раніше Ірина Горова розповіла, як прихистила в підвалі 30 осіб під час обстрілу.

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