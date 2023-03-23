Дружина українського співака Віктора Павліка показала, який вигляд вона має після пластики. Катерина Репяхова відновлюється після операцій, на її обличчі з'явилися синці та набряки.
На своїй сторінці в Instagram дружина Павліка ділиться враженнями від пластики та не приховує свою зовнішність. Відомо, що Репяховій робили ринопластику і ліпофілінг підборіддя.
У клініці дружина Павліка вирішила не втрачати час. Прямо у палаті вона давала інтерв'ю разом зі своїм чоловіком. Все це Репяхова показувала у соцмережах.
Нині її вже виписали додому. За словами Репяхової, вона давно не спала настільки гарно, адже почала дихати носом. Також дружина Павліка розповіла, що вона залишається сама, адже співак їде в Італію, а свого сина вона віддала мамі.
Сам Павлік, судячи з усього, і досі не дуже схвалює вчинок дружини. Раніше вона зізнавалася, що співак був проти та навіть не хотів йти до неї у лікарню. Нині Павлік жартує з Репяхової та того, який вона має вигляд.
Нагадаємо, раніше Репяхова розповіла, як вона перенесла операції. Їй підкоригували її ніс і додали трохи жиру в підборіддя.