Репяхова зробила собі одразу декілька пластичних операцій.

Дружина українського співака Віктора Павліка показала, який вигляд вона має після пластики. Катерина Репяхова відновлюється після операцій, на її обличчі з'явилися синці та набряки.

На своїй сторінці в Instagram дружина Павліка ділиться враженнями від пластики та не приховує свою зовнішність. Відомо, що Репяховій робили ринопластику і ліпофілінг підборіддя.

У клініці дружина Павліка вирішила не втрачати час. Прямо у палаті вона давала інтерв'ю разом зі своїм чоловіком. Все це Репяхова показувала у соцмережах.

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Нині її вже виписали додому. За словами Репяхової, вона давно не спала настільки гарно, адже почала дихати носом. Також дружина Павліка розповіла, що вона залишається сама, адже співак їде в Італію, а свого сина вона віддала мамі.

Сам Павлік, судячи з усього, і досі не дуже схвалює вчинок дружини. Раніше вона зізнавалася, що співак був проти та навіть не хотів йти до неї у лікарню. Нині Павлік жартує з Репяхової та того, який вона має вигляд.

Нагадаємо, раніше Репяхова розповіла, як вона перенесла операції. Їй підкоригували її ніс і додали трохи жиру в підборіддя.

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