Раніше ж в Osocor Residence повідомляли, що концерт співачки відбудеться саме заради збору коштів на відновлення відділення лікарні.

Скандал навколо виступу співачки Світлани Лободи у Києві, який заплановано на 25 серпня, отримав нові подробиці. Як виявилося, в лікарні "Охматдит", для якої нібито і планується проводити концерт, нічого не знають про плани артистки.

Так, на сторінці організаторів виступу в Instagram зазначалося, що Osocor Residence організовує благодійний концерт за участі Лободи, на якому збиратимуть кошти на відновлення ЛОР-відділення "Охматдиту".

Український співак Yarmak обурився тим, що Лободу запросили до Києва. Тому він публічно звернувся до "Охматдиту" та зазначив, що допомогти зі збором коштів могли б інші артисти.

Відео дня

Співак не приховував того, що йому неприємна ця ситуація. Відео зі зверненням до "Охматдиту" він знімав під час того, як перебував, ймовірно, на позиціях.

Що Yarmak думає про концерт Лободи у Києві - відео

Реакція "Охматдиту"

Згодом Yarmak повідомив, що представники лікарні йому відповіли. Як виявилося, в "Охматдиті" не знали, що Лобода даватиме концерт задля збору коштів на відновлення ЛОР-відділення.

"Ми тільки сьогодні дізналися про цей концерт. З нами, на жаль, не були узгоджені ані концерт, ані афіша, ані артист", - відповіли в "Охматдиті".

Сама Лобода скандал поки що ніяк не коментує. На сторінці Osocor Residence коментарі до афіші з виступом співачки закриті, заяв щодо ситуації там також ще не робили.

Скандал навколо Лободи - з чого все почалося

21 травня стало відомо, що співачка може виступити у Києві 25 серпня. Зазначалося, що концерт буде благодійним. Втім, користувачі мережі обурилися тим, що співачка повернеться до України з виступами, адже вважають, що вона може продовжити співати свої російськомовні пісні.

Через це у соцмережах з'явилося чимало критики. Втім, згодом у коментарях помітили "захисників" Лободи. Вони спробували перекрити потік негативу тим, що перераховували її досягнення. Проте користувачі помітили, що коментарі від таких "захисників" були майже ідентичними. Через це у мережі вирішили, що Лободу захищають боти.

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