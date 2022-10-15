Слава Камінська висловилася на адресу нової композиції Анни Трінчер, яку та записала з Позитивом.

У публічному просторі розгорілися справжні з'ясування відносин між співачками Анною Трінчер і Славою Камінською. Остання вирішила прокоментувати нову пісню Трінчер і Позитива, яка отримала назву "Який ти козак".

Фрагмент даної пісні опублікувала подруга Камінської. На ньому дівчина висміяла новий трек "Який ти козак", а в кінці на кадрах з'явилася і сама Слава.

"Скільки можна підсипати шоубіз такими крінж-треками? Де місце творчості, а не піару на ситуації в країні?" - написано на відео.

Анна Трінчер опублікувала це в своєму блозі і додала: "В черговий раз отримуючи негатив у бік моєї музики, я посміхаюся".

Камінська мовчати не стала. Вона опублікувала скріншот, в якому Позитив або Анна "подякували" Славу за таку "рецензію".

"Дуже люблю Аню, але Пазіка (POSITIFF – ред.) більше, Сорі. Але я ж не козачка! Та за що? Де тут музика? Вибачте", - написала Камінська і додала смайлики, що сміються.

Трінчер поставила крапку в цих обговореннях, написавши: "Напевно, в тому ж місці, де твоя музична композиція "Слава Богу". Вибач, дуже тебе люблю".

Анна Трінчер і Positiff - "Який ти козак"

Нагадаємо, Анна Трінчер вперше відповіла на чутки про розлучення з чоловіком.

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