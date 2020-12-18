Епатажний російський репер і відеоблогер Моргенштерн (Алішер Валєєв) запланував три концерти в Україні на червень.
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Зробити попереднє замовлення квитків можна вже зараз. За даними квиткових операторів, 3 червня відбудеться перший сольний концерт Моргенштерна в Києві, 4 червня – в Харкові, а 6 червня – в Запоріжжі.
Моргенштерн прославився в тому числі своєю епатажною поведінкою, провокаційними текстами пісень і скандальними заявами.
Минулого року виступ виконавця в Одесі обернувся скандалом. Моргенштерн зі сцени назвав "показухою" оголошення жалоби з нагоди страшної пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
"Це просто ...ана показуха. Давайте влаштуємо замість Дня жалоби день, бл..., крика, з х... я пожежних перевірок немає в місті", - висловився він.
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