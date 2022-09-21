Лідер гурту "Воплі Відоплясова" ще до військових дій 2014 року часто бував у Росії.

Відомий український музикант і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, що раніше дуже добре заробляв в Росії. Бізнес був заснований на частих концертах в містах цієї країни. Як запевняє сам Скрипка, виручені кошти він інвестував в українські проекти. Деталями артист поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Мій бізнес був в основному в Росії. Я брав ці російські кошти, і я їх інвестував у фестивалі "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Це моя була схема. Я хотів, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили. Я не все інвестував, у мене залишилися якісь кошти, ось я їх зараз поїдаю", - поділився Олег Скрипка.

Однак він підкреслив, що після подій 2014 року перестав не просто виступати в РФ, а й їздити туди.

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"Я заробляв дуже багато. У 2014 році у мене був останній концерт або в січні, або в лютому", - додав Скрипка.

Зараз він не заробляє на концертах, живе виключно на "добові", дохід від реалізації авторських прав і гроші, отримані від здачі нерухомості в Києві.

Нагадаємо, нещодавно Скрипка поскаржився на те, що в Німеччині масово скасовують концерти його колективу. Виконавець додав, що бачить у цьому зв'язок з Росією.

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