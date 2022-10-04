Ім'я батька дитини співачка не розкрила.

Українська співачка, екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася радісною новиною. Зірка "засвітила" тест на вагітність з двома смужками. Так, вона стане мамою втретє.

"Привітання? Вечір в хату", - підписала фото Камінська.

Так, у вересні 2022 року Слава Камінська зізналася, що у неї з'явився чоловік. Його імені вона не розкрила, але заявила, що дуже щаслива в цих стосунках. Ймовірно, саме він і став батьком її третьої дитини.

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Слава Камінська: особисте життя

27 червня 2012 року Слава вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Через рік пара оголосила про розлучення.

16 липня 2014 співачка знову вийшла заміж, але вже за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

Нагадаємо, на початку війни в Україні Камінська поїхала з дітьми до Нідерландів. Співачка розповіла, що хоче швидше знайти постійне житло для своїх дітей і поїхати до Києва. Слава додала, що вони з мамою постійно сперечаються про те, хто швидше поїде додому.

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