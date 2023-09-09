Зовсім недавно артист піднімав на концерті прапор України, а тепер він згадав про роботу в РФ з путіністами Запашними.

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн здивував своїм вчинком. Артист, який підтримував Україну, раптово "забив" на свою позицію і нашу країну, випустивши кліп з росіянами.

Для відео до пісні Zunge Ліндеманн знімався в Московському цирку разом з тиграми скандальних путіністів-дресирувальників Едгара і Аскольда Запашних. Крім цього, в кліпі знялася російська актриса Аглая Тарасова, яка не наважилася засудити путінський режим і повномасштабну війну.

В цілому, над кліпом працювали практично одні росіяни. В описі до відео також зазначено, що його знімала зірка "Єралашу" Анна Цуканова-Котт, яка теж не засудила війну і кремлівський режим. Відомо, що кліп було знято у 2021 році. Однак навіщо Ліндеманн вирішив публікувати його зараз - залишається загадкою.

Відео дня

При цьому на YouTube-каналі артиста коментарі до відео з росіянами закриті. Ймовірно, Ліндеманн здогадувався про те, що отримає чимало критики від користувачів.

Для росЗМІ прем'єра кліпу стала радісною новиною. Вони почали хвалити росіян, які брали участь у створенні відео. При цьому видання країни-агресорки замовчують про дату зйомок. Ймовірно, так вони хочуть "підігріти" інтерес читачів до версії про те, що Ліндеманн вирішив "перевзутися". Сам артист свій вчинок ніяк не коментує.

Позиція Ліндеманна щодо війни РФ проти України

Нагадаємо, у березні 2022 року соліст гурту Rammstein приємно здивував своїх фанів з України. Він опублікував знімок в шапці з логотипом українського лейбла Mozgi. Повідомлялося, що тоді Ліндеманн допомагав українським біженцям у Берліні.

Крім цього, група скасувала тур в РФ, запланований на 2022 рік. На сайті Rammstein також було розміщено заяву, в якій артисти розповіли про війну і те, що її влаштували росіяни. Однак при цьому музиканти відзначили, що їм "хочеться пам'ятати про людяність, яку поділяють як російські, так і українські громадяни".

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