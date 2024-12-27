Інесса Грицаєнко поділилася першими фото з округлим животиком.

Українська співачка, солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко, яка у жовтні вийшла заміж, повідомила ще одну радісну звістку. Виконавиця оголосила, що скоро вперше стане мамою.

В інтерв'ю для видання Insider артистка поділилася, що вони з чоловіком вже давно планували поповнення в родині. Коли вони вперше побачили позитивний тест на вагітність, то були неабияк щасливі. Під час фотосесії для журналу Грицаєнко вперше продемонструвала свій округлий животик. Хоча зірка не розкриває термін вагітності, але, схоже, вона стане мамою вже найближчим часом.

"Про вагітність я почала підозрювати, коли не могла налюбуватися собою в дзеркалі. Я відчувала себе повною сил і енергії! Ми планували поповнення в сімʼї, тому коли побачили дві смужки на тесті – плакала від щастя і дякувала Богу і дитинці за те, що обрала саме нас своїми батьками", – пригадала зворушливий момент Інесса.

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За її словами, перші два триместри вагітності були доволі нелегкими для неї. Підтвердивши, що вона вже перебуває на останніх місяцях вагітності, співачка зазначила, що поруч з нею у складний період був чоловік. Він став справжньою підтримкою та опорою для виконавиці. Наразі солістка гурту готується до кардинальних змін в житті, але наголошує, що кар'єру співачки ставити на паузу не планує.

"Цей період ділиться для мене на два етапи: найважче і найпрекрасніше. Складним був звісно перший триместр, бо в мене був сильний токсикоз. Було складно бути життєздатною, працювати в кадрі. Мені здається, що вагітність – це випробовування також і для чоловіка, бо без нього в цьому періоді просто неможливо! І я вдячна своєму чоловікові, що він максимально мене підтримував і піклувався про нас. Найпрекрасніше, звісно, вже з другого триместру: ти вперше чуєш рухи своєї дитинки, її потреби. Це до сліз", – поділилася Грицаєнко.

До слова, артистка стала фіналісткою Нацвідбору на конкурс "Євробачення 2013". Також вона брала участь у 5 сезоні шоу "X-фактор" і в 12 сезоні шоу "Голос країни". Пізніше вона почала виступати з саксофоністкою Alina Sax і вони створили гурт SESTRA. Серед їхніх найвідоміших пісень "П'яна", "У мирному Києві", "Зоряне", "Життя продовжується".

Нагадаємо, раніше Інесса Грицаєнко показала, як коханий освідчився їй.

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