Інесса Грицаєнко вийшла заміж за тиждень після освідчення / Скріншот Instagram

Українська співачка, солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вперше вийшла заміж. Виконавиця поділилася кадрами з весілля та показала свого обранця.

Радісну звістку артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. На світлинах, що опублікувала Інесса, вона продемонструвала, яким було її весілля. Важливе свято зірка вирішила відзначити у заміському комплексі, неподалік від Києва.

Грицаєнко відмовилася від гучних святкувань і серед запрошених на весілля були лише найближчі люди. Розпис наречених відбувався просто неба.

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Співачка обрала для себе класичну пишну білу сукню з мереживом та корсетом. У неї була довга біла фата та букет з жовтцю. Її коханий показався в чорному класичному костюмі, а свій образ він доповнив сонцезахисними окулярами. Батько артистки повів доньку під вінець вже за тиждень після освідчення нареченого.

Інеса Грицаєнко з батьком / Скріншот Instagram
Інеса Грицаєнко / Скріншот Instagram

На весілля новоспечене подружжя прийшли привітати співак Сергій Танчинець – лідер гурту "Без Обмежень" – та його кохана Юлія. Артист виступив на святі та виконав декілька своїх хітів.

Наприкінці святкування пара станцювала перший подружній танець та розрізали великий білий торт.

Інеса Грицаєнко з Сергієм Танчинцем та ведучим / Скріншот Instagram
Скріншот Instagram
Інеса Грицаєнко з нареченим / Скріншот Instagram

До слова, Грицаєнко стала фіналісткою відбіркового туру конкурсу "Євробачення 2013". Також вона брала участь у 5 сезоні шоу "X-фактор" і в 12 сезоні шоу "Голос країни". На жаль, виконавиці не вдалося здобути перемогу у жодному з шоу, проте це не завадило їй побудувати успішну музичну кар'єру.

Пізніше вона почала виступати з саксофоністкою Alina Sax і вони створили гурт SESTRA. Серед їхніх найвідоміших пісень "П'яна", "У мирному Києві", "Зоряне". А також дует отримав дозвіл переспівати українською знамениту композицію Тіни Кароль "Життя продовжується".

Нагадаємо, раніше Інесса Грицаєнко повідомила, що вона вагітна первістком. Співачка поділилася кадрами в новому статусі.

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