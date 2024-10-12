Інесса Грицаєнко вперше показала свого чоловіка.

Українська співачка, солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вперше вийшла заміж. Виконавиця поділилася кадрами з весілля та показала свого обранця.

Радісну звістку артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. На світлинах, що опублікувала Інесса, вона продемонструвала, яким було її весілля. Важливе свято зірка вирішила відзначити у заміському комплексі, неподалік від Києва.

Грицаєнко відмовилася від гучних святкувань і серед запрошених на весілля були лише найближчі люди. Розпис наречених відбувався просто неба.

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Співачка обрала для себе класичну пишну білу сукню з мереживом та корсетом. У неї була довга біла фата та букет з жовтцю. Її коханий показався в чорному класичному костюмі, а свій образ він доповнив сонцезахисними окулярами. Батько артистки повів доньку під вінець вже за тиждень після освідчення нареченого.

На весілля новоспечене подружжя прийшли привітати співак Сергій Танчинець – лідер гурту "Без Обмежень" – та його кохана Юлія. Артист виступив на святі та виконав декілька своїх хітів.

Наприкінці святкування пара станцювала перший подружній танець та розрізали великий білий торт.

До слова, Грицаєнко стала фіналісткою відбіркового туру конкурсу "Євробачення 2013". Також вона брала участь у 5 сезоні шоу "X-фактор" і в 12 сезоні шоу "Голос країни". На жаль, виконавиці не вдалося здобути перемогу у жодному з шоу, проте це не завадило їй побудувати успішну музичну кар'єру.

Пізніше вона почала виступати з саксофоністкою Alina Sax і вони створили гурт SESTRA. Серед їхніх найвідоміших пісень "П'яна", "У мирному Києві", "Зоряне". А також дует отримав дозвіл переспівати українською знамениту композицію Тіни Кароль "Життя продовжується".

Нагадаємо, раніше Інесса Грицаєнко повідомила, що вона вагітна первістком. Співачка поділилася кадрами в новому статусі.

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