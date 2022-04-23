Співачка поділилася, що хотіли вкрасти навіть її мікрофон.

Українська співачка Саша Заріцька, яка є солісткою групи "KAZKA", розповіла, як рашисти розграбували її будинок.

Про це вона повідомила в інтерв'ю "ЖВЛ".

Заріцька каже - винесли все. Навіть намагалися вкрасти мікрофон, але враховуючи те, що виносили з дому багато речей, мікрофон упустили по дорозі і його вдалося врятувати.

"Там приїжджав мій сусід (подивитися будинок, - ред). Повиносили абсолютно всю техніку, всі речі, які були більш-менш цінні. Навіть мій мікрофон хотіли винести", - розповідає співачка.

Каже - після непрошених гостей вдома навряд зможе відчувати себе там спокійно.

"Це дуже жорстко. Навіть забрали величезну колонку, яка важила десь 30 кг. Не знаю взагалі що у людей в голові. Мені не шкода речей, мені дуже неприємно, що ти тепер вже ніколи не будеш в цьому домі почуватися спокійно. Відчуття так, що вдерлись у твій дім, у твою фортецю, якось принизили...", - резюмувала Саша в інтерв'ю.

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