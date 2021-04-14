Соня Євдокименко часто знімається у фотосесіях.

Внучка української співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко опублікувала в Instagram фото з відпочинку на Гаваях.

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На знімку дівчина позує в спортивному костюмі на тлі екзотичних рослин. При цьому вона злегка підвернула топік, щоб показати ідеальний прес.

Втім, дівчина може похвалитися своєю фігурою. Вона працює моделлю і стежить за своєю фігурою.

"Миленька така", "Красуня", "Шикарна", - пишуть фоловери.

Хто така Соня Євдокименко:

Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару

Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої

Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців

Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі

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Автор: Діана Могилєвич