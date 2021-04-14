Соня Євдокименко вразила фанатів / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка української співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко опублікувала в Instagram фото з відпочинку на Гаваях.
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На знімку дівчина позує в спортивному костюмі на тлі екзотичних рослин. При цьому вона злегка підвернула топік, щоб показати ідеальний прес.
Втім, дівчина може похвалитися своєю фігурою. Вона працює моделлю і стежить за своєю фігурою.
"Миленька така", "Красуня", "Шикарна", - пишуть фоловери.
Хто така Соня Євдокименко:
- Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару
- Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої
- Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців
- Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі
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