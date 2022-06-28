Артистка заспівала на заході в Нью-Йорку.

Українська співачка Alyosha нещодавно виступила в Нью-Йорку на ЛГБТ-прайді. Там вона виконала свій хіт "To be free", завдяки якому свого часу потрапила на Євробачення.

На своїй сторінці в Instagram зірка анонсувала концерт і написала: "Прийняття, толерантність, взаєморозуміння, право жити і любити вільно, право бути собою, право вибирати свій шлях і своє майбутнє! За це йде боротьба! Україна на передовій, а поруч з нами – весь вільний цивілізований світ".

Однак не всі оцінили її справжній посил. Так, одна з фанаток обурилася і підкреслила - нібито зараз не час боротися за права сексуальних меншин, оскільки в Україні йде війна. Alyosha не стала мовчати.

"Допомагають Україні все! І на прайді теж! Подякуйте тим, хто не коментарями, а ділом допомагає нашій країні зараз!",- написала зірка.

Нагадаємо, Тарас Тополя відповів, чи стріляв у людину. Артист, який вступив до лав ЗСУ практично відразу після повномасштабного вторгнення Росії, не дав чіткої відповіді на питання.

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