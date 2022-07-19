28-річна виконавиця уточнила, що її стан почав погіршуватися минулого тижня.

Українська співачка DaKooka (Катерина Єременко) поділилася сумними новинами - артистку госпіталізували. Вона потрапила в інсультне відділення тиждень тому. Подробицями свого стану зірка поділилася в Instagram-блозі.

Так, Катя уточнила, що їй стало погано тиждень тому. Спочатку було важко дихати, погіршилася мова, почалося безсоння. Такий стан тільки погіршувалася, і через кілька днів вона вже не могла підняти ліву руку.

"У вівторок, тиждень тому, у мене почало сильно тиснути в грудях, немов бетонна стіна лежить на грудній клітці постійно. Було складно заснути, дихати, говорити. Постійна задишка. У суботу пішла кров з носа. У мене ніколи такого не було. Тобто я просто сиділа і почала йти кров з носа. Ну і в неділю я не змогла підняти ліву руку", - розповіла DaKooka.

Вона вирішила звернутися до лікарів. Медики госпіталізували 28-річну артистку. Виходячи з її симптомів, доктора вирішили визначити дівчину в інсультне відділення. Зараз DaKooka почуває себе краще.

"Зараз я в інсультному відділенні. Мені набагато краще. Все Буде Добре", - резюмувала співачка.

Що саме стало причиною такого стану, вона не уточнила. Фанати припустили, що це може бути пов'язано з тим, що та вживає наркотики. На це вона теж відповіла.

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