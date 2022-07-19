Актриса придбала нерухомість в столиці ще до повномасштабного вторгнення РФ.

Українська актриса Ксенія Мішина, яка відома публіці за ролями в серіалах "Кріпосна", "Клятва лікаря" або по телешоу "Холостячка" розповіла, в якому стані зараз квартира. Нерухомість знаходиться в Києві. Вона була куплена до повномасштабного вторгнення РФ. Подробицями Ксенія поділилася в інтерв'ю з YouTube-блогером Аліною Доротюк.

Так, за словами Мішиної, на щастя, з житлом все в порядку. Вона з сином живе на орендованій квартирі, тому що в їх власному ЖК ще ведуться ремонтні роботи.

"Нещодавно, коли я була ще в Бельгії, мені писали, що все нормально, продовжують будівництво. Мені здається, що це неправда. Я поки не заїжджала, не цікавилася цією інформацією. Сказали, що в кінці літа вони повинні віддати ключі, але подивимося. Я поки цим питанням ретельно не займалася", - поділилася Ксенія.

Зазначимо, нещодавно актриса повернулася в Україну разом зі своїм сином Платоном.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, як намагалася просити допомоги у колег з Росії.

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