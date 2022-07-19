Українська актриса Ксенія Мішина, яка відома публіці за ролями в серіалах "Кріпосна", "Клятва лікаря" або по телешоу "Холостячка" розповіла, в якому стані зараз квартира. Нерухомість знаходиться в Києві. Вона була куплена до повномасштабного вторгнення РФ. Подробицями Ксенія поділилася в інтерв'ю з YouTube-блогером Аліною Доротюк.
Так, за словами Мішиної, на щастя, з житлом все в порядку. Вона з сином живе на орендованій квартирі, тому що в їх власному ЖК ще ведуться ремонтні роботи.
"Нещодавно, коли я була ще в Бельгії, мені писали, що все нормально, продовжують будівництво. Мені здається, що це неправда. Я поки не заїжджала, не цікавилася цією інформацією. Сказали, що в кінці літа вони повинні віддати ключі, але подивимося. Я поки цим питанням ретельно не займалася", - поділилася Ксенія.
Зазначимо, нещодавно актриса повернулася в Україну разом зі своїм сином Платоном.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, як намагалася просити допомоги у колег з Росії.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Найстрашніший день: 5 зіркових історій про війну, від яких навертаються сльози (відео)
- Російська репресивна машина взялася за Юрія Дудя: у чому причина (відео)
- DOROFEEVA, KAZKA та Інеса Грицаєнко виступили під час благодійного матчу "Антверпен" - "Динамо" в Бельгії
- Ада Роговцева відзначає 85-річчя: легендарна актриса розповіла, де і як проведе цей день