Зірка анонсувала свій майбутній кліп, проте нарвалася на критику.

Співачка Камалія у своєму Instagram-блозі опублікувала уривок нового кліпу на пісню "Війна". Відеоробота незабаром повинна бути представлена публіці. Однак фанати звернули увагу не стільки на нове творіння зірки, скільки на її зовнішній вигляд.

Шанувальники пишуть, що даний макіяж Камалії зовсім не пасує. Також виконавицю порівняли з Таїсією Повалій і Борисом Апрєлєм.

"Все дуже круто, тільки з обличчям щось не доопрацьовано. Проситься більш натуральний відтінок. Це те, що я бачу, не сприймайте за критику", "Все класно. Але, я думала, це Повалій воскресла", "Що це з макіяжем... на вигляд: не професійний і жахливий. Ви - красива жінка з українськими рисами. Але це просто шок"," Пісня красива, але макіяж - просто жах", "Боже, це ви? Дуже поганий макіяж, вам не пасує. Він вас робить набагато старше, вибачте", - пишуть користувачі мережі.

Камалія прочитала невдоволення і відповіла: "Улюблені мої, не переживайте ви так за мій макіяж, так було задумано! Може хтось здогадається, що ми цим хотіли сказати?".

Нагадаємо, Камалія показала розкішний особняк у Лондоні, де поселила біженців.

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