Він потрапив у страшну ситуацію.

Багато хто пам'ятає "лихі 90-ті" як часи, коли процвітав бандитизм, було безвладдя, кримінальні авторитети тримали всіх у страху. Однак співак Гарік Кричевський каже, що, попри всі ці проблеми, було й дещо хороше.

"Журналісти, кінематографісти та інші намагаються з тих часів зробити страшний час, коли одні бандити їздили містом і розстрілювали людей. Це все брехня. Так, бандити були, але вони нікуди і не поділися. По-друге, це був час надії, коли залізний занавіс, за яким були люди у СССР, тільки відкрився. Можна було робити бізнес, їздити за кордон... Нам здавалося, що ми зможете побудувати капіталістичне майбутнє. Багато що не виправдалося, але тоді був великий емоційний підйом", - сказав Кричевський в інтерв'ю УНІАН.

Гарік додав, що ті часи не оминули нікого, та, дійсно, більшість людей зіштовхнулися з бандитизмом.

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"Я теж потрапляв у дуже неприємні ситуації. Колись на корпоративі мені довелося йти через чорний вхід, бо у залі почалася стрілянина. Були різні ситуації, ми все це бачили, але я багато чого не пам'ятаю, бо постійно був у дорозі. Це був такий час, коли було багато концертів, а грошей мало", - додав співак.

Також він вважає, що владі України варто подуматити про те, щоб створити такі умови, аби після завершення війни не повернулися "лихі 90-ті".

"Мені здається, що наша влада має забезпечити наших воїнів після завершення війни, реабілітувати їх, аби всього цього не було. По досвіду Другої світової війни ми знаємо, що коли в Америку повернулися воїни, їм не було чим зайнятися, у них були психологічні травми, тому почали організовуватися мотоклуби, які потім перейшли в кримінальні мотоорганізації. У зв'язку з цим виникла проблема", - підсумував Гарік.

Нагадаємо, раніше Гарік Кричевський відповів, чому не пішов на фронт.

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