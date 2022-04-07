Путін постарався зробити все можливе, щоб "стерти" зі своєї біографії шлюб з Людмилою Путіною.

Президент Росії Володимир Путін тримає своє особисте життя під сімома замками. Але це не заважає журналістам дізнаватися нові подробиці його життя.

Про це повідомляє Express.

Понад 30 років Путін був одружений на Людмилі Путіній, з якою познайомився в театрі. Здається, це був ледь не єдиний їхній вихід у світ. Протягом спільного життя вони ще кілька разів з'являлися на робочих зустрічах "фюрера", але в основному він приховував свою дружину від громадськості.

Можливо, тому що за ним водилися "грішки", а, можливо, на це були й інші причини. Загалом журналісти знали не тільки про існування дружини, а й про різних коханок.

Після розлучення з Людмилою в 2013 році Путін зробив все можливе для того, щоб "стерти" її зі своєї біографії.

"Після розлучення всі згадки про Людмилу були стерті з новинної стрічки кремлівського сайту, і вона була зведена до повної невідомості. За законом вона може мати право на отримання до половини офіційної зарплати Путіна в розмірі 102 000 доларів, але ніяких подробиць про розлучення не було оприлюднено. Путін ніби створив Росію, де людей можна, як і в старі часи, просто "фотошопити" з історії", – розповів журналіст російського видання "Spectator" Оуен Метьюз.

Де зараз знаходиться Людмила Путіна, що з нею і як вона живе - невідомо.

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