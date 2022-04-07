Доказом цього слугують результати, яких вдалося досягнути українських силам оборони, впевнені у США.

Російський диктатор Володимир Путін не зміг досягти нічого зі своїх стратегічних цілей. Водночас Україна демонструє гарні результати та може виграти війну.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.

"Звичайно, вони (українці - УНІАН) можуть виграти, якщо ви подивитесь уважніше, чого вони вже досягли. Путін не зміг досягти абсолютно нічого зі своїх стратегічних цілей в Україні", - сказав Кірбі.

Речник Пентагону наголосив, що Путін все ще не взяв Київ, не скинув уряд. За понад місяць бойових дій РФ контролює лише невелику частину української території.

"Маріуполь досі не взято. Він відвів свої війська від Києва. Він відвів свої війська від Чернігова. Харків не взяли. Вони не взяли Миколаїв на півдні. Тому я думаю, що доказ є буквально у результатах, які ви бачите щодня", - сказав він.

Водночас Кірбі зауважив, що неможливо точно спрогнозувати, коли ця війна закінчиться.

"Вона може закінчитися сьогодні, якщо Путін зробить правильну річ: відведе війська, відправить їх додому та поважатиме український суверенітет. Але він вибрав інший шлях", – додав Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович озвучив нові терміни закінчення війни. Також він розповів, чи повернуться окупанти на позиції поблизу Києва та чи зможуть вони захопити Харків.

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