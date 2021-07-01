Днями Славія показала фото з іншим чоловіком.

Нещодавно українська співачка Славія після розлучення з Дзідзьо показала фотографію, на якій обіймається з іншим чоловіком. Такий знімок вона підписала дуже лаконічно: "Рідна душа".

Зрозуміло, її шанувальників цікавило питання, хто ж цей незнайомець, в чиї обійми впала співачка. Тому в інста-сторіз Славія розповіла, що це її брат Володимир, який є чемпіоном з карате.

Також дівчина розповіла, що з братом вони давно не бачилися. Життя їх розвело дуже давно, ще коли Володимир був дитиною.

"Ми не бачилися дуже давно. Останній раз, коли ми бачилися, він був ще дитиною. Потім доля нас розвела", - написала зірка.

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Автор: Діана Могилєвич