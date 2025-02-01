Останні роки свого життя Станіслав Колокольніков хворів.

Не стало заслуженого артиста України, актора Київського академічного театру "Колесо" Станіслава Колокольнікова. Його життя обірвалося у віці 63 років.

Трагічну новину повідомили на офіційній сторінці у Facebook театру у Києві, де актор працював багато років. Його серце перестало битися увечері четверга, 30 січня. Наразі точна причина смерті Колокольнікова не розголошується. Однак його колеги вказали, що останні роки свого життя він боровся з важкою хворобою.

"Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру. Непоправна втрата для колективу театру "Колесо", – йдеться в дописі театру.

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Також на сайті театру "Колесо" повідомили, що прощання з артистом відбудеться у понеділок, 3 лютого, о 12:00. Воно пройде у Київському крематорії. Попрощатися з покійним зможуть всі охочі, зазначили рідні зірки.

До слова, Колокольніков – український актор, який здобув освіту в Київському університеті імені Карпенка-Карого. Після випуску він працював у різних театрах, відточуючи свою майстерність на сцені. У 1993 році він приєднався до театральної трупи "Колесо", де протягом багатьох років втілив понад 30 різнопланових образів у театральних постановках.

Нагадаємо, раніше померла відома британська співачка і акторка Маріанна Фейтфулл. За час музичної карʼєри вона випустила 21 альбом.

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