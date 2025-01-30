Засновника ансамблю танцю "Ятрань" Кривожихи не стало 29 січня.

Пішов з життя народний артист України та засновник ансамблю танцю України "Ятрань" Анатолій Кривожиха. Серце зірки зупинилося 29 січня. На момент смерті йому було 99 років.

Трагічну новину повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Instagram. Посадовець висловив співчуття рідним, близьким та учням балетмейстера. Він наголосив, що його творча спадщина житиме вічно.

Щоправда, він не розкрив причин смерті знаменитості. Прощання з Кривожихою відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Воно заплановане з 09:30 до 12:00 в Кіровоградській обласні філармонії.

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"Сумна новина - не стало Анатолія Михайловича Кривохижі. Народного артиста України, одного із патріархів української хореографії, художнього керівника славетного ансамблю "Ятрань", театру музики, пісні і танцю "Зоряни". Не стало майстра, художника, учителя…Співчуття родині, усій хореографічній спільноті, учням", – зазначив Райкович.

Анатолій Михайлович був культурним діячем та педагогом. Ансабль танцю України "Ятрань" він заснував ще у 1957 році, який існує до сьогодні. Учасники ансамблю були нагороджені різними відзнаками та демонстрували на фестивалях різноманітні народні хореографічні мистецтва.

Через 30 років після заснування "Ятрань" Кривожиха організував академічний театр народної музики, пісні й танцю "Зоряни" при Кіровоградській обласній філармонії.

Нагадаємо, раніше помер французький режисер Бертран Бліє. Його серце зупинилося на 86-му році життя. Він найбільш відомий за фільмами "Холодні закуски", "Вальсуючі" та "Буфетний стіл"

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