Письменник позував зі своїм собакою на ім'я Моллі.

Американський письменник Стівен Кінг, який з першого дня повномасштабного вторгнення РФ підтримав Україну, продовжує демонструвати своє захоплення українцями.

Так, 11 травня у Twitter він опублікував фото, на якому зірка у помаранчевій футболці з іменним принтом та синій кепці з написом "Ukraine" кольорів українського прапора.

Письменник позував зі своїм собакою на ім'я Моллі.

"Моллі, відома як The Thing of Evil, і я готові до Firestarter. Моллі любить дивитися, як горять речі", - прокоментував фото Кінг.

Нагадаємо, на початку березня Стівен Кінг заявив, що через війну в Україні відмовляється від підписання нових контрактів на видавництво своїх книг в Росії.

Згодом він заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін може всіх вбити.

"Путін має зникнути до того, як він нас усіх вб'є. Тим чи іншим способом", - поділився думкою письменник.

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